Her fortæller hver fjerde skolepatruljeelev, at de er blevet råbt ad eller skældt ud, og næsten hver tredje svarer, at hidsige og travle bilister dytter ad dem.

»Skolepatruljeeleverne er enormt seje, for de yder en stor indsats for trygheden på skolevejen. Desværre oplever de indimellem utålmodige trafikanters kommentarer eller manglende efterlevelse af skolepatruljens anvisninger. Vi skal alle finde overskud til at give skolepatruljerne tid til at udføre deres arbejde trygt og sikkert,« siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.