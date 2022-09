Statsadvokaten for København har opgivet at rejse en straffesag mod Region Sjælland og to ledende medarbejdere i sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus i en fireårig periode frem til maj 2017.

Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas til Jyllands-Posten. Sagen er opgivet på bevisets stilling, oplyser