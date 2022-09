Ophængsløsningen vil nu blive undersøgt for at sikre, at der ikke sker lignende uheld i fremtiden, oplyser Zoologisk Have.

Giraffen efterlader sig to unger. Derudover er en hungiraf blevet parret med den nu afdøde hangiraf, hvilket betyder, at der kan være endnu en unge på vej.

Der vil blive udtaget prøver fra giraffen til brug i forskellige forskningsprojekter. Herefter vil resten af kadaveret blive fodret til havens rovdyr.

Ifølge Zoologisk Have København vil der gå et par år endnu, inden der bliver behov for at tilføre en ny avlshan til girafflokken.