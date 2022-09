FOA om forslag til sosu-navneskift: Der skal langt mere til

Der skal langt større ting til end et nyt navn for at ændre sosu-fagenes omdømme.

Det siger Torben Hollmann, formand i social- og sundhedssektoren hos fagforeningen FOA, efter at en ny rapport har foreslået at kigge på et navneskift.

Rapporten er bestilt af Sundhedsstyrelsen og kigger på de imageudfordringer, som sundhedsfagene har.