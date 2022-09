Forskere foreslår navneskift til sosu-fag for at tiltrække flere

Og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme. Det er også et problem, at den brede befolkning har et indtryk af fagene som værende lavstatus. Det mener forskerne bag analysen.

De peger på en lang række parametre, som man bør skrue på for at forsøge at afhjælpe problemet.

Blandt andet er det ifølge analysen vigtigt at tale om at skifte navn på social- og sundhedsfagene, så faggrupperne ”ikke lever en anonym tilværelse under fællesbetegnelsen sosu”.

Titlerne bør afspejle faglighederne og de opgaver, der er. Idéen er, at det skal være nemmere at forstå fagene og adskille dem fra hinanden.