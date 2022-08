Alligevel havde han to nyheder med. Regeringen vil prioritere 2 mia. kr. til en ny runde af økonomisk hjælp til danskerne, der er ramt af den stigende inflation, som bl.a. har betydet højere priser på alt fra smør til benzin og energi. Samtidig vil den bruge flere penge på sundhedsvæsnet og hæve de offentlige udgifter, i takt med at der kommer flere børn og ældre.

Men for at finanslovsforslaget for 2023 samtidig kan leve op til navnet ”Stramt og ansvarligt”, har regeringen måtte skære markant i en anden post på statens store budget. Den stod beskrevet på fem linjer bagerst i ministerens udspil.