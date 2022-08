Skuffelse i psykiatrien: »Har regeringen glemt ambitionerne om et markant løft?«

Der er noget, der ligner en afgrund mellem de midler, der skal til for at give psykiatrien det længe ventede, nødvendige og markante løft, og så det beløb, som regeringen i sit finanslovsudspil lægger op til, der skal forhandles om til bl.a. psykiatriområdet.

Sådan lyder det fra generalsekretæren for organisationen Bedre Psykiatri, Jane Alrø Sørensen, efter regeringen i sit finanslovsforslag for 2023 lægger op til, at Folketinget skal bruge midlerne fra en forhandlingsreserve på ca. 600 mio. kr. på initiativer inden for sundhed, psykiatri og ældre.