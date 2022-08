Ingen har endnu fået statsgaranti til boliglån i yderområde

- Det bedste, man kan sige om den her ordning, er, at den opfylder et valgløfte fra regeringen, mens den ikke gør nogen forskel for bankkunderne, siger Lars Krull, der er er bankekspert og underviser ved Aalborg Universitet, til Børsen.

Ifølge Lars Krull bruger bankerne alene statsgarantien til at komme i dialog med kunder, men indgår så aftaler uden om statsgarantien, der koster penge.

Boligkøbere har kunnet optage lån med statsgaranti fra 1. juni. Statsgarantien kan kun bruges i de tilfælde, hvor der ikke kan lånes på almindelige vilkår.

Garantien gælder den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi.

For at være omfattet skal der være tale om en ejerbolig med en handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter eller et område med en gennemsnitlig handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter.