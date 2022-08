Formand for menighedsrådene: Omstridt præsteregel er overflødig

Men Søren Abildgaard mener ikke, at de dele af folkekirken, som ønsker, at undtagelsen bevares, kommer i klemme, hvis den fjernes.

- Lige præcis i det her tilfælde tror jeg, at de overvurderer den betydning, det har. Et menighedsråd vil jo stadigvæk have mulighed for at vælge ud fra kandidaternes teologiske holdninger, som passer til stedet, siger han.

Spørgsmål: Men de vil jo ud fra et teologisk synspunkt gerne have lov til at fravælge kvinder?

- Det afgørende er, at der skal træffes et valg mellem alle kvalificerede kandidater ud fra en helhedsvurdering. Så hvis man ønsker sig en missionspræst, kan man stadigvæk få det, og det er i langt de fleste tilfælde en mand, siger Søren Abildgaard.