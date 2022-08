Overvismand: Finansieret hjælp puster ikke til inflationen

- Så længe de her tiltag er fuldt finansieret, så vil min forventning være, at det ikke har betydning for inflationen, og så er der ikke samme bekymring.

I et interview med Børsen sagde finansministeren mandag, at en inflationspulje vil være fuldt finansieret i regeringens bud på næste års finanslov. Den præsenteres onsdag.

Han har dog ikke sagt, hvor pengene præcist skal komme fra, eller hvor stort beløbet skal være. Han har heller ikke løftet sløret for, hvem hjælpen er tiltænkt denne gang.

- Vi sætter en pulje af, men vi har ikke lagt os fast på konkrete initiativer endnu. Det er sådan, at vi har noget tørt krudt, vi kan bruge til inflationshjælp. Derfor er det for tidligt at sige, sagde Wammen til avisen.