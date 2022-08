Kirurg-mangel lukker fødested i Sydgrønland resten af året

Da det ikke er muligt at sikre på Qaqortoq Sygehus - trods ”en meget intensiv rekrutteringsindsats over en lang periode” - vil de fødende i regionen Kujataa derfor blive tilbudt at blive omvisiteret til at skulle føde i Nuuk.

Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse. De berørte familier vil få direkte besked fra sundhedsvæsenet.

I fugleflugt er der en afstand på over 480 kilometer mellem Qaqortoq og Nuuk.

Mimi Karlsen, der er minister for børn, unge, familier og sundhed, kalder det for en ærgerlig situation, at der laves ændringer med kort varsel.