Bornholms borgmester, Jacob Trøst (K), er ”virkelig ærgerlig” over, at et energitopmøde, der skal afholdes tirsdag, er flyttet fra Bornholm til Marienborg.

- Det var en ret stor ting for Bornholm, at hele verdens fokus var rettet mod Bornholm. Jeg kan ikke huske, hvornår Bornholm sidst har haft sådan et historisk topmøde, siger Jacob Trøst til Ritzau.