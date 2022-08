Strejke flytter energitopmøde fra Bornholm til Marienborg

På dagsordenen for topmødet er et mål om at gøre Østersø-regionen fri for russisk gas. Hvad der konkret skal komme ud af mødet, vides ikke endnu.

Tirsdagens topmøde kommer få måneder efter et tilsvarende i Esbjerg med deltagelse fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Her blev landene enige om et mål om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050.

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet snurrer samlet 2,8 gigawatt (GW) havvind i Østersø-regionen.

Imens er der potentiale for at udnytte op mod 93 gigawatt frem mod 2050, vurderer EU-Kommissionen. Det kan dæmme op for afhængigheden af Rusland og russisk gas.