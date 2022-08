Ventetiderne i sundhedsvæsnet er vokset de senere år

Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter, kritiserer i den forbindelse regeringen for ikke at have handlet i tide.

- Der har længe været udfordringer med mangel på medarbejdere, og så er corona og sygeplejerskestrejken kommet oveni. Det betyder, at vi nu står i en situation, som er virkelig alvorlig for patienterne, siger han til avisen.

Ifølge formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), er mangel på medarbejdere den helt store udfordring i kampen for at få ventetiderne bragt ned.