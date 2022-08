Det sker heldigvis ikke hver dag, at jorden skyller væk under et jernbanespor og efterlader skinnerne hængende flere meter oppe i luften.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad der skete med et stykke af jernbanestrækningen mellem Herning og Skjern i forbindelse med fredagens kraftige regn.

Og det har tilsyneladende fået en række nysgerrige borgere til at søge mod Kibæk og det ødelagte jernbanespor.