Brancheforening: 100.000 hjem risikerer at mangle træpiller

Manglen på træpiller har fået priserne til at stige gevaldigt. En borger fortæller til TV 2, at hans regning kommer til at stige fra 18.000 til 51.000 kroner i år.

Det har imidlertid fået foreningen til at sende et brev til klima,- energi, og forsyningsmister Dan Jørgensen (S). Han opfordres til at handle hurtigt, hvis man skal undgå akut mangel.

Det var allerede i løbet af vinteren, at efterspørgslen på træpiller begyndte at stige. Prisen på el produceret fra kul og gas var nemlig steget efter en tør og vindstille sommer. Det fortæller formanden.