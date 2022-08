SSI melder om markant fald i coronasmitten i Danmark

- Man skal i hvert fald ikke ændre planer i relation til vacciner til vinter. Det skal man holde fast i, fordi det er om vinteren, at man ser det klart største smittetryk.

- Et lavt smittetryk ved overgangen fra august til september skal ikke få en til at tro, at man så er sikker på, at der ikke kommer smitte, når efteråret bliver til vinter, siger han.

Sundhedsstyrelsen planlægger foreløbig, at personer fra 50 år og opefter tilbydes et såkaldt boosterstik - et ekstra vaccinestik til at øge beskyttelsen - til efteråret.

Søren Riis Paludan vurderer, at Danmark er ”supergodt forberedt” til vinteren med et godt beredskab og en god vaccineplan. Han forventer ikke overbelastning af hospitaler eller nedlukninger.