Forsvaret vil oftere skride til fyringer i krænkelsessager

Ifølge Flemming Lentfer er der sager, som ikke er blevet håndteret godt nok.

Samtidig har Forsvaret ifølge forsvarschefen også de senere år haft mere fokus på at forebygge krænkelser. Det er blandt andet sket med samarbejdsudvalg og uddannelse.

- Vi vil have øget fokus på at sikre, at krænkeren og den krænkede ikke skal arbejde side om side, mens sagen undersøges. Der har vi tidligere været for dårlige til at adskille parterne, for eksempel mens en straffesag har pågået.

- Det betyder også, at vi i flere sager vil skride til afskedigelse af chefer og medarbejdere, siger forsvarschefen i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen bliver det desuden påpeget, at alle medarbejdere i Forsvaret har ”pligt til at handle”, hvis de får kendskab til krænkende adfærd.