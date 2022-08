Flere minkavlere er anmeldt for snyd med coronatest

Minkavlere, der kunne dokumentere, at deres mink ikke var smittet med corona, kunne få udbetalt 200 kroner mere per avlsdyr.

- At snyde med prøvesvarene for at få en højere erstatning fra statskassen er både ulovligt og kan have udsat medarbejdere i minkfarmen for en smitte, der kunnet have været opdaget, har Fødevarestyrelsen tidligere skrevet i et mailsvar til TV MidtVest.

Siden marts 2021 har Midt- og Vestjyllands Politi efterforsket minkavler Niels Christian Poulsen fra No ved Ringkøbing.