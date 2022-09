24/09/2022 KL. 14:30

Efter 15 år i populær ferieby: »Vi elsker at bo her, og vi flytter aldrig nogensinde herfra«

Den 23. september var det efterårsjævndøgn, og vi går igen mod mørkere tider. Hvordan er det så at bo i en lille by ved Vesterhavet, når sommergæsterne for længst er rejst hjem? Vi har besøgt familien Ziwes i Blokhus både i den varme og den kolde tid, og den er overhovedet ikke i tvivl.