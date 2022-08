Minkbranche og myndigheder mødes igen om model for minkavl

Regeringen besluttede i november 2020, at alle landets mink skulle slås ned. Det skete af frygt for, at et muteret coronavirus kunne nedsætte effekten af kommende vacciner mod covid-19.

I en rapport 3. maj 2022 vurderede SSI, at sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl, er lav.

Rasmus Prehn varslede i maj, at det var ”ambitionen” at give de tilbageværende minkavlere en afklaring ”inden sommerferien”.