Regioner vil undgå spædbørn med abstinenser med nye døgntilbud

Det kan have en lang række konsekvenser at være et barn, der bliver født af en mor med misbrugsproblemer.

De bliver ofte født for tidligt, de kan have abstinenser ved fødslen, lav fødselsvægt og misdannelser og senere få problemer med adfærdsforstyrrelser, indlæringsproblemer og omsorgssvigt.

På den baggrund har Danske Regioner besluttet at arbejde for, at gravide med misbrug skal have bedre og hurtigere hjælp end i dag i form af døgnbehandling.