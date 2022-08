Corona kostede 30.000 sunde danske leveår

Det er ingen hemmelighed, at covid-19 har kostet danske menneskeliv. Nu viser en undersøgelse foretaget af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut, SSI, omfanget i tabte sunde leveår.

Beregningerne viser, at danskerne mistede samlet 30.000 sunde leveår under pandemiens første år. Det er i gennemsnit 13 sunde leveår per person, som døde med covid-19.