Herlufsholm afviser at betale millioner i statsstøtte retur

Skolen har i høringssvaret fremhævet tre forhold, som den finder kritisable.

Foruden snakken om, hvorvidt der er et problem med kulturen eller enkeltsager, er det, at skolen har fået kravet om tilbagebetaling af statsstøtten uden først at have været under skærpet tilsyn eller at have fået påbud.

Tredje punkt er, at det beløb, der kræves tilbagebetalt, vokser, jo længere sagen varer.

Et langt høringssvar kan forlænge styrelsens behandlingstid af sagen. Det kan få beløbet til at vokse. Ifølge Berlingske står Herlufsholm til en bøde, der kan løbe op i 30-40 millioner kroner.

- Det bærer præg af vilkårlighed, når straffen bliver større, jo længere tid styrelsen er om at træffe en afgørelse. Vi bliver jo reelt straffet for at spørge ind til og blive klogere på de krav, Stuk kommer med, siger Tim Petersen, der er direktør for Herlufsholms Skole og Gods.