22/08/2022 KL. 21:04

Omgivet af amerikanske kamphelikoptere blev Esbjergs fremtidige rolle som Nato-knudepunkt underskrevet

Mandag underskrev forsvarsminister Morten Bødskov og en række partnere en aftale, der på kort tid skal forvandle Esbjerg Havn til et Nato-knudepunkt for amerikanske soldater, der skal videre til Østersøregionen. Samtidig anløb et amerikansk fragtskib med 44 militærhelikoptere den vestjyske havn.