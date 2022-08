Kommuner hentede knap én milliard på p-indtægter i 2021

Beløbet er godt 100 millioner kroner højere end i 2020. Og 26 procent højere end i 2014, lyder det i en pressemeddelelse fra FDM.

- Det er voldsomt mange penge, bilisterne betaler til kommunerne for parkering, siger Dennis Lange, konsulentchef i FDM, i pressemeddelelsen.

- Vi anerkender, at der i nogle kommuner kan være behov for at regulere trafikken med betalingsparkering. Men med en parkeringsindtægt, der gennem årene bare er steget, er der grund til at forholde sig kritisk til kommunernes parkeringsordninger, som kan ligne en kalkuleret indtægtskilde i strid med loven, siger han.