Snart skal verdens første klimamærke findes

Her har Norstat præsenteret forbrugerne for de to forskellige mærker.

Tre ud af fire af de adspurgte angiver, at de vil have en farveskalamodel frem for et mærke, som kun påføres de klimavenlige varer, hvis de skal vælge mellem de to forslag.

Det andet mærke minder ifølge Karen Breck, politisk chef for bæredygtigt forbrug hos Forbrugerrådet Tænk, om det, danskerne kender fra fuldkornsmærket, som kun er på fuldkornsvarer.

- Vores undersøgelse viser, at forbrugerne helst vil have en skalamodel, som kan vise, hvordan klimabelastningen er på de enkelte fødevarer, siger Karen Breck.

Selv om undersøgelsen fra Forbrugerrådet Tænk viser en overvejende tilslutning til den ene model blandt forbrugerne, så mener Rasmus Prehn (S), at det er for tidligt at konkludere på, hvordan klimamærket endegyldigt skal se ud.