Stadig flere fordrevne ukrainere finder arbejde i Danmark

Virksomhederne efterregistrerer tal om beskæftigede ukrainere, og tallet for juli kan derfor forventes at stige, sådan som det også er sket i tidligere måneder.

For lidt over en måned siden blev det foreløbige tal for juni meldt ud til at være 2724 fordrevne ukrainere i job, men med efterregistreringerne er det tal nu opjusteret til 3410 personer, som var i job i juni.

Ukrainerne er flygtet fra hjemlandet efter den russiske invasion af Ukraine 24. februar.

Det er især i hotel- og restaurationsbranchen, inden for rengøring og anden form for service, at de fordrevne ukrainere har fået arbejde.

- Men også inden for landbruget og industrien kan man se, at mange ukrainere har fået beskæftigelse, siger Peter Hummelgaard.