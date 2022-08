Kronprinsparret er med, når Danmark vil i FN's Sikkerhedsråd

Ved åbningen lancerer Danmark samtidig sit kandidatur til en plads i FN’s Sikkerhedsråd i perioden 2025-2026.

Sikkerhedsrådet er et af de vigtigste organer inden for FN og har én primær opgave - at sikre international fred og sikkerhed.

Siden 2021 har det officielt været Danmarks mål, at få en plads i sikkerhedsrådet.

- Regeringen vil arbejde for, at Danmark får plads i FN’s Sikkerhedsråd. At blive valgt ind er en stor opgave og en langstrakt valgkamp.

- Vi skal have 129 forskellige lande til bakke op om det danske kandidatur, sagde statsminister Mette Frederiksen (S).