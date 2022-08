»Hør her. Det skal altså ikke være en lidelseshistorie,« siger journalist og tidligere vært på DR 2-programmet ”Deadline” Nynne Bjerre Christensen, da Jyllands-Posten ringer for at høre mere om, hvordan hun som barn nærede et ønske om at være en dreng.

For hende faldt kønsidentiteten på plads helt af sig selv med tiden.