22/08/2022 KL. 05:30

Et særligt krav til udlændinge i arbejde kan være ulovligt

Efter sagen om Mohamad el Batish, der sidder frihedsberøvet, vurderer to jurister, at et særligt krav til den ansøgning, han skulle udfylde, er ulovligt. Kravet betyder, at udlændinge i nogle tilfælde ikke kan gennemføre ansøgningen og dermed ikke kan få ophold.