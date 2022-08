Tysk mands drone lukkede luftrummet over flyvestation

En bevogtningspatrulje måtte derfor sendes afsted for at finde ejermanden, mens luftrummet over Flyvestation Karup blev lukket.

Da patruljen ankom til stedet, hang dronen stadig i luften, og en tysk mand viste sig at være dens ejer.

Ifølge Forsvaret skulle dronen angiveligt være sat op i arbejdsøjemed, men det var stadig ulovligt. Derfor blev manden tilbageholdt af patruljen, ind til politiet kom frem.

Tyskeren er blevet sigtet for at have brudt Trafikstyrelsens Dronebekendtgørelse. Den indebærer, at man ikke må flyve med drone nærmere end otte kilometer fra en militær flyvestation.