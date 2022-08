Sommerferien er slut for mange: Bringer coronasmitten op

Ifølge Tyra Grove Krause, der er faglig direktør i SSI, skyldes den stigende smitte, at folk er vendt tilbage fra sommerferie.

- Aktiviteten i vores samfund stiger, og folk er måske også mere opmærksomme på at lade sig teste ved symptomer i forbindelse med start på arbejde og uddannelse, siger hun.

Det er særligt i Region Midtjylland og Region Nordjylland, at smitten stiger. Det er også i Region Midtjylland, at der findes den højeste incidens - i uge 32 var der 262 smittede per 100.000 borgere.

Incidensen er højest blandt de 40-59-årige, hvor mellem 274 og 288 per 100.000 er coronapositive. Den gruppe, hvor der er næstflest smittede, er i aldersgruppen 60-69-årige.