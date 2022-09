Advokat Tyge Trier har et pejlemærke for, hvordan man i hans øjne gør tingene rigtigt. Blandt hans venner omtales pejlemærket som ”Ruth-faktoren”.

Tyge Trier er vokset op på en gård i Vallekilde i Odsherred på Sjælland, hvor hans mor, Ruth Trier, arbejdede med psykisk udviklingshæmmede.

Hun havde en meget stærk opfattelse af, hvad der var rigtigt og forkert, og hvordan man skulle gøre tingene. Man skulle gøre det rigtige og det gode, og når Tyge Trier i nu mere end 30 år har nikket ja til at tage sager for klienter, som er kommet i klemme i systemet eller har brug for råd for ikke at komme i klemme, er det ofte, fordi han synes, at noget er urimeligt og i strid med reglerne. Indignationen som drivkraft kom med andre ord næsten ind med modermælken.