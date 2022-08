Flest i mands minde: August har været præget af markbrande

Det danske beredskab har haft den travleste august i mands minde med at slukke markbrande, fortæller sekretariatschef for Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Allerede onsdag - midt i august - viser tal for antallet af markbrande, at der har været tale om et nyt klimaks i travlhed i august for landets brandfolk.

- Man kan vist roligt sige, at det har været en travl høst ikke bare for landmændene, men også for beredskabet, siger han.