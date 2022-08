Fralandsvind gav livreddere travlhed ved strandene

Det har typisk været badegæster, som er drevet til havs på stand-up paddle boards (SUP) eller i forbindelse med kitesurfing, som er blevet overrasket over vinden.

Derfor har livredderne også haft fokus på at forebyggelse ved at opfordre til, at man lader oppustelige genstande blive på land, når det blæser væk fra stranden.

Trygfonden Kystlivredning driver 35 livreddertårne landet over. De åbnede 24. juni, da skolernes sommerferie blev indledt og blev altså pillet ned igen i går.

Dog fortsætter livredderne med at arbejde ved Havnebadet Aarhus Ø og ved Fisketorvet og Islands Brygge i København.