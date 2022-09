Tågernes tid i mosekonens bryghus

Høsten er i hus, og sensommerens dovne luft er så småt ved at blive afløst af større friskhed, der stiller efterår i udsigt. Varmen fik luften til at flimre midt på dagen, da solen fra en skyfri himmel bagte termometeret over et par og tyve varmegrader.

Nu er det blevet køligere og klart. Den varme luft er strøget til himmels,