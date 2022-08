29/08/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Med nye regler kan man udnytte sol og vind, hvor det før blev blokeret

Et nyt lovudkast skal gøre det lettere at opstille solceller og vindmøller i naturskønne områder. Det vil bl.a. give en godsejer i Faxe mulighed for at anlægge en stor solcellepark. Regeringen lægger ikke skjul på, at de store ambitioner vil berøre mange. Lovforslaget møder da også kritik.