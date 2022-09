Det var alt for tidligt at slukke og gå i seng kl. 22. Statsradiofonien med monopolet på tv ønskede, at seerne blev oppe for at se endnu mere fjernsyn.

Det ønske udviklede kulturafdelingen i DR dengang i 1979 til et nyt dansk, direkte tv-format; ”Kanal 22”, som redefinerede programfladen.

»Vi blandede journalistiske