Jyllands-Posten gjorde forsøget forleden - mandag den 15. august - i Føtex i City Vest i Aarhus-forstaden Brabrand på årsdagen for det gamle indkøb - midt i en tid med masser af historier om de stigende priser, der er røget i vejret som følge af Ukraine-krigen, de globale forsyningsvanskeligheder, coronapandemien og den hastigt stigende inflation, der betyder, at du får mindre for din løn, fordi den ikke stiger tilsvarende.