Ungdomsuddannelser skal lave obligatorisk seksualundervisning

- Det er supergodt kæmpet af de unge. Det virker, når man blander sig. Tak, fordi I er kommet med alle jeres input og kæmpet alt det, som I har, siger ministeren.

Seksualundervisning er obligatorisk på skemaet i folkeskolen.

Men når de unge drager videre i uddannelsessystemet, har det indtil nu ikke været sikkert, at de har fået mere undervisning på området.

Det har fået flere elevorganisationer til at råbe op om behovet for seksualundervisning også på ungdomsuddannelser. Heriblandt Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Landssammenslutningen for Handelsskoleelever.