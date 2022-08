Pandekager tilbagekaldes efter fund af listeria-bakterie

Listeria-bakterien kan forårsage diarré og influenzalignende symptomer, hvis man indtager den.

For nogle grupper er der desuden risiko for at få mere alvorlige symptomer. Det gælder ældre, gravide, diabetikere eller personer med nedsat immunforsvar.

Forbrugere, der har købt dessertpandekagerne fra Gestus, rådes til at returnere dem til butikken, hvor de er købt, eller kassere dem.