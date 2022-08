De Radikale kalder loven en succes: Den har gavnet 19 mennesker

Partiet havde »slået hul« på det omdiskuterede paradigmeskifte, der skulle sende flere udlændinge ud af landet. Det var en »god dag« at være radikal, lød budskabet.

I 2020 vedtog regeringen sammen med sine støttepartier, at det skulle være muligt for flygtninge at blive i Danmark, hvis de fik inddraget opholdstilladelsen og havde arbejdet i to år ved samme arbejdsgiver. To år senere viser det sig, at 19 personer har fået opholdstilladelse som følge af de nye regler på området, mens 99 har ansøgt.