Hver anden borger er villig til at ændre adfærd for klimaet

Den mere kuriøse bæredygtige forbruger er de grønne klimamodstandere, som ”tæller pensionisten, der ikke har ønsker om at gøre noget for klimaet, men har et lavt CO2-fodaftryk i forhold til de mest udledende segmenter”.

Selv om de fleste er villige til at ændre adfærd for klimaets skyld, så er betalingsvilligheden mindre udbredt.

Hvis der bliver lagt CO2-afgift på 100 dollar per ton CO2 på kød, benzin eller varme, vil mellem 30 og 40 procent være villige til at betale for det.

En anden gruppe, rapporten har identificeret, er ”mere holdning end handling”-segmentet.

Det er betegnelsen for dem, der er bekymrede for klimaforandringerne og siger, at de er villige til at gøre noget ved det. Men de har nogle af de højeste forbrugsbaserede udledninger.