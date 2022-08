Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, siger i et skriftligt citat til Ritzau, at han er dybt fortørnet over, at ministeren ikke kom til mødet.

Han kalder det både uanstændigt og arrogant, og så udtrykker han forståelse for, at minkbranchen er frustreret over de rammer, som ministeriet opsætter for fremtidig minkavl.

- Jeg efterlades med det indtryk, at regeringen vil påføre så store omkostninger, at det reelt ikke er muligt at genstarte minkproduktionen i Danmark, siger Torsten Schack Pedersen.

Landbrug- og fødevareminister Rasmus Prehn er uforstående over for kritikken af, at han ikke deltog i mødet.

- Ministeriets embedsmænd havde helt tydeligt inviteret Tage Pedersen til et embedsmandsmøde af teknisk karakter, hvor det af deltagerlisten fremgik, at jeg ikke deltog. Så det virker ærligt talt som en noget søgt kritik fra Tage Pedersen, lyder det i et skriftligt citat til Ritzau.

Fødevareministeren skriver videre, at det er vigtigt, at der er fokus på det faglige og ikke det politiske.

Rasmus Prehn varslede i maj, at det var ”ambitionen” at give de tilbageværende minkavlere en afklaring ”inden sommerferien”.