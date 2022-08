Meteorsværm topper fredag med 60 stjerneskud i timen

- Det særlige ved Perseiderne er, at det er en meget aktiv meteorsværm. Den er kendt for at have meget klare meteorer, der kaldes for ildkugler. Der vil stadig være masser at se, selv om månen driller lidt, siger Tina Ibsen.

Det er den perfekte årstid til at lægge sig ud og se på stjerneskud. Perseiderne er kun overgået af en anden årlig meteorregn i januar, som giver op til 110 meteorer i timen.

- Det er en lidt rarere temperatur lige nu sammenlignet med en nat i januar, siger Tina Ibsen.

Det ser nemlig ud til at blive rigtig varmt i weekenden. Vagthavende meteorolog Jesper Rosberg fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) oplyser, at fredag giver klart vejr op til 25 grader.

Der vil altså være rig mulighed for at lægge sig ud i det gode vejr og se stjerneskud fredag nat.