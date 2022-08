Grønland vil genindføre syn af biler efter 23 år uden

I Grønland har ingen biler været sendt til serviceeftersyn siden 1999. Men det bliver der formentlig lavet om på nu.

Den grønlandske regering ønsker, at der skal indføres et regelmæssigt syn af biler i landet. Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG på baggrund af en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, en uge efter at Danmarks transportminister, Trine Bramsen (S), besøgte Grønland. Under besøget blev emnet drøftet med den grønlandske minister for boliger og infrastruktur, Erik Jensen.