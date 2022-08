Ny rapport viser udbredt mistrivsel blandt biseksuelle

Næsten hver tredje biseksuelle kvinde har ifølge rapporten benyttet medicin til eksempelvis behandling af depressioner eller andre lidelser.

Rapporten er bestilt af ligestillingsminister Trine Bramsen (S). Den viser ifølge hende en bekymrende tendens.

- Vi kan ikke bare lukke øjnene over for det her. Og vi kan ikke bare læne os tilbage. Der er alt for mange i de her grupper, som ikke har en god og tryg hverdag, siger hun.

En gennemgående tendens i rapporten er mistrivsel. Det gør, at biseksuelle forlader videregående uddannelser af andre årsager, end tilfældet er for hetero- og homoseksuelle.

- De svarer i langt højere grad, at det handler om mistrivsel. Det handler ikke om, at uddannelsen ikke har været noget for dem. I stedet handler det om stress og depression og lignende, fortæller Jane Greve.