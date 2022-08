11 storkeunger er sendt på vingerne - højeste antal i 25 år

Denne sommer har ni storkepar fundet sammen og slået sig ned i storkereder i Sønderjylland, i Vestjylland, på Djursland og på Sjælland.

Fire af parrene formåede ikke at få unger, enten fordi den ene del af parret ankom for sent, eller fordi parrene var for unge til at yngle.

Men fire andre par ynglede med succes.

Og så var der førnævnte par i Broderup, som fik æggene ødelagt.

- Når vi er nået op på, at vi nu har ni par på så kort tid, så giver det mig grund til at være optimist, siger Hans Skov.

Det er et overskud af storke sydfra, der sender flere storke mod Danmark.

- Grunden til, at storken går frem herhjemme, skyldes et overskud af storke i Tyskland og Holland, til dels også i Skåne, hvor bestanden er ved at bygge op, siger Hans Skov.