Borgere fik advarsel på sms om olieudslip i Sverige

Fund af olie på flere strande nord for Helsingborg fik sent lørdag aften svenske myndigheder til at sende en advarsel ud, som flere danskere i Nordsjælland også har modtaget, hvis de har været på svensk netværk.

Det skriver TV 2 Lorry.

I sms’en står der, at der er sket et olieudslip i vandet langs kysten. Og at borgere skal holde sig fra kontakt med vandet.